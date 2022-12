Elektromobilität unverzichtbar nach Meinung von Stellantis

Werbung



Der Opel-Mutterkonzern Stellantis sieht keine Alternative zur Elektromobilität, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Außerdem: Aktuelle News in Kürze - auf dem HSBC Instagram-Channel.



Nach Auffassung des Opel-Mutterkonzerns Stellantis sind die nächsten Jahre der Mobilität geprägt von elektrisch betriebenen Fahrzeugen - besonders aufgrund der strengen für die Eurozone geplanten Vorschriften zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Mitunter aufgrund dieser Auffassung, plant Stellantis bereits im Jahre 2030, also 5 Jahre vor dem EU-Ziel keine Verbrenner mehr zu produzieren. Volkswagen zum Vergleich plant zur gleichen Zeit einen Elektro-Anteil von 70% zu erreichen. Weiterhin investiert der Konzern in die eigene Gewinnung von Rohstoffen, welche zur Elektrifizierung der Fahrzeuge nötig sind - beispielsweise im Bereich Lithium. Stellantis beteiligte sich hier bereits an dem Freiburger Unternehmen Vulcan Energy. Mitstreiter Volkswagen investierte ebenfalls bereits in Vulcan Energy.





