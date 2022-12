DJ Siemens will eigene Dekarbonisierung beschleunigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat sich ambitioniertere Nachhaltigheitsziele gesetzt. Wie der Münchener DAX-Konzern anlässlich der Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2022 mitteilte, sollen bis zum Geschäftsjahr 2025 55 Prozent der physischen CO2-Emissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb gegenüber 2019 reduziert werden. Bis 2030 peilt Siemens eine physische CO2-Reduktion von 90 Prozent statt 50 Prozent im Vergleich zu 2019 an. Dafür will Siemens bis 2030 650 Millionen Euro in die eigene Dekarbonisierung investieren. Bislang habe Siemens die betriebsbedingten CO2-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 bereits um 46 Prozent verringert, hieß es.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2022 12:26 ET (17:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.