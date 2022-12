Hamburg (ots) -Nach der Großrazzia gegen eine gewaltbereite Reichsbürgergruppe warnt Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), die Gefahr sei damit nicht gebannt. "Reichsbürger sind brandgefährlich. Sie schrecken auch nicht vor Mord zurück", sagte Maier dem Magazin stern. Seine Sorge gehe weit über die festgenommene Terrorgruppe hinaus.Maier: "Die Razzien richten sich konkret gegen eine Gruppe, aber es wird noch mehr geben. Denn die Reichsbürgerszene wächst rasant, das haben wir in den vergangenen Jahren ganz klar gesehen." Die Szene werde immer militanter und sie horte Waffen. Allein in Thüringen gebe es mehrere Hundert Reichsbürger. "Gefährlich sind diese Menschen auch deswegen, weil die klassische Reichsbürgerszene nicht mehr unter sich bleibt. Sie vernetzt sich mit anderen Gruppierungen, insbesondere mit der AfD, mit anderen rechtsextremistischen Gruppen und mit der Querdenkerszene."Maier warnt im stern davor, die Reichsbürger als Spinner abzutun. Allein in Thüringen seien schon 100 Reichsbürger seit einer Gesetzesänderung 2010 entwaffnet worden: "Trotzdem ist die Szene weiterhin enorm gefährlich. Denn natürlich gibt es auch illegale Waffen. Außerdem ist es schwer, alle Reichsbürger zu erfassen. Die wenigsten von ihnen äußern sich öffentlich und geben ihre Gesinnung klar zu erkennen."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5389326