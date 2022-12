Die US-Notenbank trifft sich in der kommenden Woche zu ihrer turnusmäßigen Sitzung. Das Gros der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Zinsen "nur" um 50 Basispunkte angehoben werden. Derweil hat die kanadische Notenbank diesen Zinsschritt heute schon vollzogen. Wie geht es weiter?Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins erneut merklich angehoben. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent erhöht, teilte die Bank of Canada heute in Ottawa mit. Analysten hatten mit einer knappen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...