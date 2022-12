The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2022



ISIN Name

DE000A30U9E2 SOLUTIANCE AG INH O.N.

BE0974302342 PHARMASIMPLE S.A.

BMG3775G1612 GCL NEW ENERGY HD-,00416

CA58503M1014 MEDIVOLVE INC.

IT0003506190 ATLANTIA S.P.A.

US12650W1071 CTS EVENTIM UNSP.ADR/0,25

MEDIVOLVE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de