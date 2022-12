Neues Programm validiert eine Reihe weltweit verfügbarer dielektrischer Flüssigkeiten für den Einsatz in den patentierten Flüssigtauchkühlsystemen von GRC und bietet Endverbrauchern eine Auswahl an umweltfreundlichen Flüssigkeiten

GRC (Green Revolution Cooling), der weltweit führende Anbieter von Einphasen- Tauchkühlsystemen für Rechenzentren, gab heute sein neues Fluid-Partnerprogramm bekannt das ElectroSafe Fluid Partner Program und erweitert damit die Auswahlmöglichkeiten für Betreiber von Rechenzentren bei der Verwendung von Best-in-Class-Flüssigkeiten, die hinsichtlich Materialkompatibilität, Leistung und Sicherheit validiert wurden, für ihre GRC-Flüssigtauchkühlsysteme.

Im Zuge der zunehmenden Verbreitung der Tauchkühlung bringen die Hersteller immer neue Flüssigkeitsformulierungen auf den Markt. GRC ist in der einzigartigen Lage, mit den weltweit führenden Energie-, Chemie- und Flüssigkeitsherstellern zusammenzuarbeiten, um die Innovation kontinuierlich voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Flüssigkeiten der nächsten Generation weltweit verfügbar und in der Lage sind, die IT-Leistung für Einphasen-Tauchkühlungsanwendungen zu optimieren. Aufgrund seiner globalen Reichweite wird das ElectroSafe-Partner Program Unterbrechungen in der Lieferkette verhindern und Budgetanforderungen erfüllen. Der Beitrag von GRC zur kürzlich angekündigten Open Compute Project (OCP)-Spezifikation für Tauchkühlung, die von Intel geleitet wird, wird ebenfalls in das Bewertungsprotokoll des Flüssigkeitsprogramms aufgenommen.

"GRC ist sehr erfreut über die schnelle Innovation im Bereich der Flüssigkeiten. Wir haben die Verantwortung, die Investitionen unserer Kunden sowohl in GRC-Systeme als auch in die in diesen Systemen eingesetzten IT-Geräte zu schützen", so Peter Poulin, CEO von GRC. "Das ElectroSafe-Partner Program beginnt mit der Bereitstellung von Flüssigkeiten, die weltweit verfügbar sind und die technischen und ökologischen Standards während des gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums erfüllen. Gemeinsam mit unseren Partnern entscheiden sich die Betreiber von Rechenzentren für Tauchkühllösungen, um die Energieeffizienz, Kühlkapazität und Zuverlässigkeit zu verbessern."

In Kombination mit ElectroSafe-Flüssigkeiten sind die Produkte von GRC so entwickelt worden, dass sie eine maximale Systembetriebszeit gewährleisten und gleichzeitig ihre Kühlkapazität beibehalten. Alle einphasigen ElectroSafe-Flüssigkeiten sind so ausgelegt, dass sie während der Verwendung in einem flüssigen Zustand bleiben. Als solche zersetzen sie sich nicht im Laufe der Zeit und müssen weder ersetzt werden noch stellen sie ein Gesundheitsrisiko dar, wenn sie eingeatmet werden. Sie sind leicht biologisch abbaubar und können recycelt und wiederverwendet werden. GRC-Tauchkühlungssysteme werden optimiert, um die beste Kühlleistung mit von ElectroSafe validierten Kühlmitteln zu erzielen. Nach der Validierung und dem Einsatz engagiert sich GRC für die Zusammenarbeit mit Flüssigkeitsanbietern, um Marktbedürfnisse und Kundenerfahrungen zu integrieren und die Flüssigkeiten der Zukunft zu entwickeln. Es gibt ein ElectroSafe-Kühlmittel, das die Anforderungen von praktisch jeder Computerumgebung erfüllt.

Über GRC

GRC ist die Immersion Cooling Authority. Die patentierte Tauchkühlungstechnologie des Unternehmens vereinfacht die Bereitstellung der Kühlinfrastruktur für Rechenzentren radikal. Durch den Wegfall von Kältemaschinen, CRACs, Lüftungsanlagen, Feuchtigkeitskontrollen und anderen herkömmlichen Kühlkomponenten reduzieren Unternehmen ihre Kosten für Design, Bau, Energie und Wartung in Rechenzentren. Die Lösungen von GRC werden in einundzwanzig Ländern eingesetzt und eignen sich ideal für Anwendungsplattformen der nächsten Generation, einschließlich künstlicher Intelligenz, Blockchain, HPC, 5G und anderer Edge-Computing- und Kernanwendungen. Ihre Systeme sind ökologisch widerstandsfähig, nachhaltig und platzsparend, so dass sie an praktisch jedem Ort mit minimaler Vorlaufzeit eingesetzt werden können. Besuchen Sie https://grcooling.com und erhalten Sie weitere Informationen.

