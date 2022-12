Integrierte Cloud-Plattform macht Unternehmen Cloud-fähig durch die Integration von Cloud-Migration, -Betrieb und -Governance sowie Cloud-gestützte Branchenlösungen für messbare Geschäftsergebnisse

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Reengineering, gab heute die Einführung von Cloud BlazeTech bekannt einer integrierten, branchenunabhängigen Plattform zur Maximierung des Geschäftsvorteils für Cloud-gestützte Unternehmen rund um den Globus. Daneben wird das Unternehmen weiterhin in Cloud-Services und Hyperscaler-Beziehungen investieren, um die digitale Transformation von Unternehmen zu erleichtern.

Das integrierte Modell für Cloud-Migration, Cloud-nativen Betrieb und selbstheilende Governance von Cloud BlazeTech unterstützt die bimodale Transformation der Infrastruktur und hilft Unternehmen, den Übergang in eine Cloud-native Welt zu beschleunigen. Darüber hinaus verfügt die Plattform über Integrationen mit Hyperscaler-Hybrid-Cloud-Plattformen, um branchenspezifische, vorkonfigurierte Cloud-native Lösungen bereitzustellen, die schnellere Geschäftsergebnisse ermöglichen. Mit der Cloud BlazeTech-Plattform können Unternehmen Kosteneinsparungen von 25 bis 30 und eine 30 kürzere Migrationszeit erzielen.

Sudhir Nair, Chief Delivery Officer und Global Head Infra Cloud Business, Tech Mahindra, erklärt: "Die Einführung der Cloud ist ein wichtiger Schritt der digitalen Transformation. Sie steht im Mittelpunkt aller transformativen IT-Strategien und hilft Unternehmen, "digital-ready" zu werden. Die Cloud BlazeTech-Plattform von Tech Mahindra wird branchenspezifische, vorkonfigurierte Cloud-native Lösungen liefern und Unternehmen auf ihrem Weg zur Cloud-Readiness unterstützen. Wir freuen uns darauf, Unternehmen bei ihrem Wandel zum digitalen Unternehmen zu begleiten, Geschäftsergebnisse zu erzielen, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu ermöglichen, um von überall aus Innovationen zu fördern mit Cloud-basierten Branchenlösungen, Betrieb und Governance."

Suri Chawla, Global Head of Cloud Services, Tech Mahindra, kommentiert: "In der heutigen hypervernetzten Welt ist die Nutzung der Cloud ein Muss für Unternehmen rund um den Globus. In den letzten Jahren haben immer mehr Unternehmen die Vorteile der Cloud im Hinblick auf geschäftliche Flexibilität, Innovation, Kundenerlebnis und die zahlreichen Möglichkeiten der Cloud-Funktionen erkannt. Um diesen wachsenden Bedarf an Cloud-Technologie zu erfüllen und unserem Anspruch, erstklassige digitale Lösungen bereitzustellen, gerecht zu werden, haben wir Cloud BlazeTech gestartet. Unsere Plattform wird Unternehmen helfen, auf ihrem Weg zur Cloud-Transformation voranzukommen durch eine flexible und anpassbare Lösung, mit der sie eine Pionierrolle in der Cloud-nativen Ära übernehmen können."

Tech Mahindra wird seine bestehenden Partnerschaften mit großen öffentlichen und privaten Cloud-Anbietern nutzen, um seine einzigartige Lösung für seinen weltweiten Kundenstamm verfügbar zu machen. Die speziellen Cloud-Services, -Lösungen und -Frameworks des Unternehmens haben bereits mehr als 250 F100- und F500-Kunden bei ihrer Cloud-Transformation unterstützt, darunter einige der weltweit größten Cloud-Transformationsprojekte für CME und vertikale Unternehmen. Tech Mahindra wird auch künftig in seine Cloud-Talente investieren, neue Lösungen entwickeln und seine Anstrengungen auf den Ausbau der Beziehungen zu allen Partnern und Hyperscalern fokussieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.techmahindra.com/en-in/infrastructure-and-cloud-services/cloud-blazetech/

Tech Mahindra glaubt an die DigitALL-Philosophie einer umfassenden Unternehmenstransformation. Digitale Technologien katalysieren die Transformation sie machen Unternehmen menschlicher, indem sie ihnen helfen, besser zu denken, zu erkennen, sich zu vernetzen, zu kommunizieren, abzusichern und zu handeln als bisher. Als Teil des NXT.NOW-Frameworks, das darauf abzielt, die "Human Centric Experience" zu verbessern, konzentriert sich Tech Mahindra auf Investitionen in neue Technologien und Lösungen, die die digitale Transformation unterstützen und die evolvierenden Kundenbedürfnisse erfüllen.

