Katjes International übernimmt Henkel Oral Care



07.12.2022 / 20:46 CET/CEST

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN Katjes International übernimmt Henkel Oral Care Emmerich, 07. Dezember 2022 - Katjes International GmbH & Co. KG hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Bübchen Bodycare GmbH das Henkel Oral Care Geschäft inklusive aller Markenrechte erworben. Dies beinhaltet unter anderem folgende Marken: Theramed: 2in1 Zahnpasta mit Mundwasser, Hauptmarkt Deutschland

Vademecum: Bio Zahnpasta, Hauptmarkt Frankreich

Licor del Polo: Bio Zahnpasta, Hauptmarkt Spanien

Antica Erboristeria: Kräuterbasierte Mund- und Haarpflege, Hauptmarkt Italien Im vergangenen Geschäftsjahr erzielten die erworbenen Marken einen Nettoumsatz von über EUR 50 Mio. und sind profitabel. "Nach der erfolgreichen Bübchen Akquisition von Nestlé/Galderma im Jahre 2020 freuen wir uns in diesem Bereich weitere starken Marken von einem großen und verlässlichen Partner wie Henkel erwerben zu können", freut sich Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. Der Vollzug der Transaktion wird heute erwartet und steht nicht unter aufschiebenden Bedingungen. Finanziert wird die Übernahme über ein Akquisitionsdarlehen sowie aus laufendem Cash Flow. KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von rund 56,5 % an der britischen Candy Kittens Ltd. und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

