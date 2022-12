NEW YORK (IT-Times) - Das Elektroauto-Startup VinFast aus Vietnam bereitet den Börsengang des Unternehmens in den USA vor und beantragt die Zulassung an der New Yorker Börse. VinFast, ein Elektroauto-Startup aus Vietnam mit internationalen Ambitionen, plant den Börsengang an der New York Stock Exchange...

