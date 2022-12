Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020) gab gestern bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 11.000.000 Stammaktien von Solaris Resources Inc. ("Solaris") verkauft hat. Dabei wurde der Verkauf über die Einrichtungen der Toronto Stock Exchange durch Blockhandel getätigt. Hierdurch wurde ein Bruttoerlös von insgesamt 70,4 Millionen CAD erzielt. Dazu gab das Unternehmen an, dass es in Verbindung mit dem Verkauf der Solaris-Aktien einen Frühwarnbericht gemäß National Instrument 62-103 einreichen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...