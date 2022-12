NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch mit Kursgewinnen an ihre Stabilisierung vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,68 Prozent auf 115,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,42 Prozent.

Im Handelsverlauf stützte es etwas die Kurse, dass die kanadische Notenbank ihren Leitzins erneut um 0,50 Prozentpunkte angehoben hat, was mehrheitlich der Erwartung von Analysten entsprach. Anleger sahen in den Nachrichten einen Vorgriff auf die US-Notenbank Fed, von der sich Anleger in der kommenden Woche eine langsamere Straffung versprechen.

Von der Bank of Canada hieß es auch, dass ein baldiges Ende der Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen wird. Die Erwartung einiger Experten, die nur von 0,25 Prozentpunkten ausgegangen waren, erfüllte sich jedoch nicht. Aus den USA wurden am Donnerstag derweil noch Zahlen zur Lohnentwicklung im Sommerquartal veröffentlicht, die zeigten, dass sich der Anstieg der Lohnstückkosten im dritten Quartal spürbar abbremste./tih/mis