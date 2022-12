Breaking News! Der NYSE IT-Guru & der Cybersecurity-Smallcap!

Anzeige / Werbung

Wenn ein milliardenschwerer "Super-Spezialist", quasi die allwissende Eminenz der Branche, seinen Kunden eine Lösung vorstellt, um einem gewaltigem, ständig wachsenden Problem Herr zu werden, dann hat das schon Gewicht.

Ist diese Lösung in einem börsennotierten Smallcap verortet, dann entsteht ein aufregendes Investmentszenario, das höchstes Gewinnpotential verspricht: sowohl kurz- als auch langfristig!

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* hat zwei Cybersecurity-Produkte entwickelt, die in Zukunft unerlässlich für eine gesunde IT-Infrastruktur sein werden, weltweit! Dementsprechend groß dürften auch die Marktchancen und die damit verknüpften Kurschancen für den frühen Investor sein. Und dass zumindest eines dieser Produkte keinesfalls "Stangenware" ist, sondern ganz vorne in der ersten Riege mitspielen kann, wird nun von höchster Instanz bestätigt:

Cybeats named by Gartner® as a Representative Vendor for SBOM Management tech in latest 2022 Emerging Tech Report

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*, ein Cybersicherheitsunternehmen, das führende SBOM-Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologie anbietet, gab heute bekannt, dass der "IT-Guru" Gartner® (NYSE: IT; Börsenwert bei derzeit 27,5 Mrd. USD) Cybeats in seinem zuletzt veröffentlichten Bericht "Emerging Tech: A Software Bill of Materials Is Critical to Software Supply Chain Management" als einen repräsentativen Anbieter führender Technologie und innovativer Tools für das SBOM-Management benannt hat.

Angriffe auf die Software-Lieferkette werden immer raffinierter, wobei böswillige Akteure Schwachstellen in jeder Phase des Lebenszyklus der Softwarebeschaffung, -entwicklung und -bereitstellung ausnutzen. Laut dem Gartner®-Bericht "Emerging Tech: A Software Bill of Materials Is Critical to Software Supply Chain Management"

Weiters meint Gartner®: "Im Jahr 2021 gab es im Jahresvergleich einen Anstieg der Angriffe auf die Software-Lieferkette um 650 %, die darauf abzielten, Schwachstellen in den vorgelagerten Ökosystemen der Software-Lieferkette auszunutzen und dass bis 2025 45 % der Unternehmen weltweit Angriffe auf ihre Softwarelieferketten erlebt haben werden, eine Verdreifachung gegenüber 2021."

News-Fazit:

Viele mögen glauben, dass es ein Smallcap wie Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* von der kanadischen CSE nicht im Kreuz hat, bei den Großen mitzumischen. Aber der Gartner®-Bericht sagt exakt das Gegenteil aus. Mit 50 Beschäftigten ist man aber ohnehin nicht mehr so klein, dass man sich verstecken müsste.

Für uns steht fest, dass mit dieser Erwähnung, die wohl von einem großen Teil der Chief Security Officers, oder von den Chief Software Officers gelesen werden wird, Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ins Rampenlicht der Entscheidungsträger geschoben wird, die sich mit SBOMs und deren Management ehebaldigst befassen müssen. Nicht nur angesichts der Direktive des Weißen Hauses, sondern auch wegen der alarmierenden Zahlen.

Eine SBOM zu erstellen ist denkbar einfach - sogar Microsoft bietet ein Gratis-Tool an. Die SBOM laufend auf neue, frisch aufgetauchte Bedrohungen zu scannen, ist der essentielle Teil, auf den es ankommt. Eine heute erstellte SBOM, die frei von Sicherheitslücken scheint, kann morgen durchlässig sein wie ein altes Fischernetz. - Das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ermöglicht die laufende Überprüfung.

Wir denken, es ist auch wichtig zu wissen, dass Gartner® prognostiziert, dass bis 2026 mindestens 60 % der Unternehmen, die unternehmenskritische Softwarelösungen beschaffen, SBOM-Offenlegungen in ihren Lizenz- und Supportverträgen vorschreiben werden, gegenüber weniger als 5 % im Jahr 2022.

Die Kraft, die dieser Meldung innewohnt, sollte ihre Wirkung nicht verfehlen. Rekordvolumen, Allzeithoch und Kursgewinne weit über 30% würden nicht überraschen. Meinung Redaktion

Lesen Sie nachfolgend unsere jüngste Vorstellung der Aktie von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*. -

Präambel: Um fast 650% jährlich wächst durchschnittlich eine spezielle Form der Cyberkriminalität, monatlich werden rund 1,2 Milliarden potentiell schädliche Downloads durchgeführt. - Dies könnte fast komplett vermieden werden! - Erfahren Sie jetzt mehr über die Aktie, die der Cyberkriminalität einen fixfertigen gewaltigen Riegel vorschieben kann.

Cybeats Technologies Corp.*

WKN: A3DTZW , CSE: CYBT

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das sich zwei brennenden Themen gewidmet hat, die unserem Empfinden nach zwei essentielle Bausteine für die nationale und auch für die internationale Cybersicherheit, sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor, darstellen werden.

Obwohl Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* in zwei immens wichtigen Cybersecurity-Sektoren fixfertige Lösungen anbieten kann (Software Suppy Chain und IoT), ist die Bewertung verglichen zur Konkurrenz lächerlich klein. Das Attraktive an der Cybersecurity-Branche ist, was auch gleichzeitig die vorherrschende Meinung der professionellen Anleger widerspiegelt, dass auch mit typischen Startup-Umsätzen hohe Bewertungen zu sehen sind.