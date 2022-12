NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst David Perry geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem etwas kleineren Wachstum der deutschen Verteidigungsausgaben in den Jahren 2023 und 2024 aus als bisher. Seine Gewinnerwartungen an den Rüstungskonzern sinken daher für die kommenden Jahre um 3 Prozent, was aber keine Folgen habe für das Kursziel und die Bewertung der Papiere./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 21:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HAG0005

