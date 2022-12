Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Mit Zwiebeln ist das so eine Sache: keiner schält sie gerne, weil sie uns zum Weinen bringen. Aber Lauch und Zwiebelgewächse haben nicht nur einen tollen Geschmack, sie haben einen weiteren Vorteil. Petra Terdenge weiß mehr:Sprecherin: Zwiebeln sind ausgesprochen gesund. Das liegt an den vielen guten Inhaltsstoffen, sagt Ute Essig von der Apotheken Umschau:O-Ton Ute Essig 11 sec."Zwiebelgewächse und Lauch beinhalten scharfe, schwefelige Inhaltsstoffe. Die bringen Würze ins Essen, sparen Salz und machen künstliche Aromastoffe überflüssig."Sprecherin: Außerdem enthalten Zwiebeln und ihre Verwandtschaft Schwefelverbindungen. Diese sogenannten Sulfide haben eine ähnliche Wirkung wie manches Medikament - aber ganz ohne Chemie und Nebenwirkungen:O-Ton Ute Essig 13 sec."Sulfide wirken antibiotisch, sie können das Wachstum von Bakterien hemmen und Entzündungen lindern. Außerdem beeinflussen sie die Blutgerinnung und die Blutfettwerte, das ist gut für ein gesundes Herz-Kreislauf-System."Sprecherin: Wer unter hohem Blutdruck leidet, für den sind Zwiebeln besonders empfehlenswert. Denn sie enthalten einen weiteren wertvollen Inhaltsstoff:O-Ton Ute Essig 14 sec."Unter anderem auch den Pflanzenstoff Quercetin. Er kann dazu beitragen, hohen Blutdruck zu senken und Thrombosen vorzubeugen. Forschende konnten diese Effekte in Versuchen mit Zwiebelsuppe nachweisen."Abmoderation: Wer jetzt Appetit auf deftiges Lauch- und Zwiebelgemüse bekommen hat, findet in der Apotheken Umschau leckere Rezepte. Zum Beispiel eine scharfe Curry-Zwiebelsuppe oder Rote-Bete-Geschnetzeltes mit Lauchzwiebeln und Meerrettich. Guten Appetit!Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5389379