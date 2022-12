2023 wird aller Voraussicht nach ein schweres Jahr an der Börse. Umso besser also, wenn sich Anleger noch mal die Top-Käufe der Profiinvestoren ansehen und hier vielleicht noch die ein oder andere Idee für das eigene Portfolio finden. Das machen Warren Buffett, Michael Burry und Co jetzt. Von Johann Werther Sie gehören zu den meistgefeierten Investoren ihrer Zeit: Warren Buffett, Micheal Burry und Bill Ackman. Jeder von ihnen ist durch ein bestimmtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...