Das Instrument CM3 AU000000CM85 CROWN MEDIA HOLDINGS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2022

The instrument CM3 AU000000CM85 CROWN MEDIA HOLDINGS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2022 and ex capital adjustment on 09.12.2022



Das Instrument 1AZ CA4510631019 ICANIC BRANDS CO. INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2022

The instrument 1AZ CA4510631019 ICANIC BRANDS CO. INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2022 and ex capital adjustment on 09.12.2022



Das Instrument TG7 US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2022

The instrument TG7 US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2022 and ex capital adjustment on 09.12.2022



Das Instrument MXB AU000000CAD3 CAENEUS MINERALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2022

The instrument MXB AU000000CAD3 CAENEUS MINERALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2022 and ex capital adjustment on 09.12.2022



Das Instrument K1Z SE0009495559 CHORDATE MEDICAL HLG AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2022

The instrument K1Z SE0009495559 CHORDATE MEDICAL HLG AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2022 and ex capital adjustment on 09.12.2022

