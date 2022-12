The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2022ISIN NameDE000A30VLF4 KATEK SE BZRDK0061406618 AUDIENTES A/S DK -,10AU3FN0040309 VODAFONE GRP 17/22MTN FLRUSU31436AH86 FRESEN.US FI.II 15/23REGSAU3CB0249365 VODAFONE GRP 17/22 MTNXS1532765879 ZIMMER BIOMET HLDGS 16/22DE000BLB2TU5 BAY.LDSBK.IS. 14/22XS1878814638 BQUE F.C.MTL 18/22 MTNXS0863484035 HETA ASS.RES. 12/22DE000HLB5H69 LB.HESS.THR.CARRARA12C/17XS2242659485 EIB EUR.INV.BK 20/22 MTNDE000DK0PR18 DEKA FESTZINS ANL 18/22XS2010678808 WORLD BK 19/22 FLR MTNXS1734550897 EUR.BK REC.DEV. 17/22LI0443398271 CANSOUL-HANF IN.A.GL.EOR INVESTMENT