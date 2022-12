Der Automarkt in China hat sich im November wieder abgeschwächt und seinen Erholungskurs unterbrochen. Im vergangenen Monat wurden im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent weniger Fahrzeuge verkauft, teilte der Branchenverband PCA am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten in Peking mit.Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verkäufe um acht Prozent. Die endgültigen Daten sollen am heutigen Donnerstag veröffentlicht werden.Bereits im Vormonat hatte sich ein schwächeres Wachstum gezeigt als noch in den ...

