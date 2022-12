Das lag bereits in der Luft, so dass die tatsächliche Prognoseerhöhung letztlich nicht ganz überraschend kam. Nun geht der Hersteller von Glasverpackungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie mittelfristig von einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 % aus. Bisher hatte man ein organisch prozentual hoch einstelliges Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt dagegen bei 23 bis 25 %, während der bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin um mindestens 10 % pro Jahr zulegen soll. Dennoch gab der Aktienkurs gestern um gut 7 % nach. Insgesamt wurde der Ausblick zwar recht positiv aufgefasst, aber insbesondere beim bereinigten Gewinn je Aktie hatten sich einige Anleger etwas mehr erhofft. Allerdings hatte der Kurs in den vergangenen drei Monaten rund 40 % zugelegt, so dass eine Korrektur bzw. Konsolidierung der bisherigen Kursgewinne nicht dramatisch ist. GERRESHEIMER bleibt auch weiterhin ein hochinteressantes Langfristinvestment. Wer noch nicht investiert ist, kann den aktuellen Rücksetzer zum Einstieg nutzen.



