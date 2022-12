Der amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics Corp. (ISIN: US3695501086, NYSE: GD) wird am 10.Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,26 US-Dollar je Aktie ausschütten (Record day: 20. Januar 2022), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet General Dynamics 5,04 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 246,21 US-Dollar (Stand: 7. ...

