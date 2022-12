Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Vertrag

Photon Energy Group mandatiert BankM AG als designierten Sponsor, Aktien starten Handel in Xetra



08.12.2022 / 08:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Photon Energy Group mandatiert BankM AG als designierten Sponsor, Aktien starten Handel in Xetra

Amsterdam - 8. Dezember 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group", das "Unternehmen" oder die "Gruppe") gab heute bekannt, dass ihre Aktien seit heute auf der elektronischen Handelsplattform Xetra, Deutschlands führender Handelsplattform für börsennotierte Unternehmen, die von der Deutschen Börse AG betrieben wird, notiert sind und dass sie die BankM AG als designierten Sponsor mandatiert hat. Die BankM AG wird für zusätzliche Liquidität sorgen, indem sie sich verpflichtet, verbindliche An- und Verkaufskurse (Quotes) in das Xetra-Orderbuch einzustellen und somit für zusätzliche Liquidität in den jeweiligen Aktien zu sorgen. "Die regulierten Märkte in Warschau und Prag waren bisher unsere primären Handelsplätze. Durch die Ausweitung des Handels unserer Aktien auf das renommierte Xetra-System sind unsere in der Eurozone ansässigen Aktionäre in der Lage, unsere Aktien einfacher und zu geringeren Kosten in Euro zu handeln. Durch die Beauftragung eines desigierten Sponsors erhöhen wir die Liquidität und Handelbarkeit der Aktie nicht nur für unsere bestehenden, sondern auch für potenzielle neue Aktionäre", kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. Mit der Aufnahme der Aktien in die Handelsplattform Xetra werden die Aktien der Gesellschaft weiterhin an den Börsen Frankfurt, Warschau und Prag gehandelt. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 120 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von 900 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 380 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.