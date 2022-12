München (ots) -- "Eine Nummer, ein Leben lang" - CHECK24 bietet Kund*innen exklusiven Wechselservice- Service für Kund*innen: Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoDrei von vier Kund*innen nehmen bei einem Wechsel ihres Handyvertrags ihre Nummer zum neuen Anbieter mit. Das zeigen Daten des Vergleichsportals CHECK24. Das Interesse an einer Rufnummernportierung ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Haben 2016 lediglich 56,7 Prozent aller Kund*innen bei Neuabschluss ihres Handyvertrags die Mitnahme ihrer Rufnummer beauftragt, waren es 2022 bereits 75,5 Prozent.1)"Eine Nummer, ein Leben lang" - CHECK24 bietet Kund*innen exklusiven WechselserviceVerbraucher*innen sparen durch den Wechsel ihres Handytarifs häufig Geld und profitieren von besseren Leistungen, wie z. B. höherem Datenvolumen oder schnellerer Surfgeschwindigkeit.Oft verzichten Verbraucher*innen aber auf diese Vorteile aus Angst vor einem komplizierten Prozess für die Rufnummernmitnahme (https://handytarife.check24.de/ratgeber/rufnummernmitnahme-anbieter-wechseln-nummer-nicht) oder weil sie befürchten, vorübergehend nicht unter ihrer gewohnten Nummer erreichbar zu sein.Bei CHECK24 können Kund*innen schon jetzt bei 150 Tarifen ihre Rufnummer vollständig automatisiert zum neuen Anbieter übertragen (https://handytarife.check24.de/news/eine-nummer-ein-leben-lang-70640). Dabei übernimmt das Vergleichsportal auch die Kündigung des aktuellen Vertrags. Der Vertragsbeginn des neuen Tarifs wird so berechnet, dass doppelte Kosten minimiert werden, Kund*innen aber trotzdem jederzeit erreichbar bleiben."Drei von vier Kund*innen möchten bei Vertragsabschluss ihre Rufnummer zum neuen Anbieter mitnehmen", sagt Dr. Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "CHECK24 bietet den umfangreichsten Wechselservice zur Rufnummernmitnahme an. Die Nummer wird in vielen Fällen vollständig automatisiert übertragen. Doppelte Kosten werden soweit möglich vermieden und Verbraucher*innen bleiben jederzeit erreichbar."Service für Kund*innen: Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoVerbraucher*innen vergleichen auf CHECK24 Mobilfunktarife von zahlreichen Anbietern und können ihren Wunschtarif einfach abschließen. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.1)Datenbasis: alle seit 2016 über CHECK24 abgeschlossenen SIM Only MobilfunktarifeÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75 Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für sie passende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppe gehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18 weiteren Standorten in Deutschland vertreten.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5389411