Die "Großen Drei" des Luxus, LVMH, Kering und Hermès, zogen nach den US-Inflationsdaten am 10.11. massiv an. Doch während LVMH und Hermès weiter zulegen, hat Kering pünktlich zum Start in den Dezember nach unten abgedreht. Wieso läuft die Aktie gegen den Trend?

