Aktuell verarbeitet die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern auf der Lulo-Diamanten-Mine in Angola die bislang ergiebigste Kimberlit-Sammelprobe. Obwohl bislang nur rund 630 m³ des gebrochenen Kimberlitmaterials verarbeitet wurden, konnten in der Großprobe bereits 20 Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 15,51 Karat (1 Karat entspricht 0,20 Gramm) gewonnen werden.Mit diesen Funden stellt die aktuell verarbeitete ...

