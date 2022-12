Paris und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Unit8 und Sagard NewGen geben eine Investition von Sagard NewGen in Unit8 bekannt, um die nächsten Wachstumsphasen des Unternehmens zu beschleunigen. Sagard NewGen wird Minderheitsaktionär von Unit8, um zur Verwirklichung der mit dem Unit8-Management geteilten Vision beizutragen, ein führendes europäisches Daten-, Analyse- und KI-Beratungsunternehmen aufzubauen.Unit8 wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Schweizer Unternehmen für Datendienstleistungen. Es unterstützt seine Kunden dabei, Daten mit einer Mischung aus Data Science, Analytics und KI wertvoller und werthaltiger zu machen. Unit8 agiert an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft, um seine Kunden bei jedem Schritt ihrer Daten- und KI-Reise zu begleiten. Dabei bietet Unit8 ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen an (Consulting & Strategic Advisory, Daten- und KI-Lösungen, Daten- und KI-Plattformen, Data Operations und MLOps).Unit8 ist ein zuverlässiger Partner von mehr als 25 internationalen Grosskunden in Europa und Nordamerika, darunter Daimler, Firmenich, Merck und WWF und hat eine positive Erfolgsbilanz mit über 125 Daten- und KI-Projekten. In 2022 wurde das Unternehmen von der Financial Times als «Fastest Growing Firm» in der Schweiz ausgezeichnet.Unit8 hat ein starkes technisches Know-how im Daten- und Analysebereich und ein grosses Ökosystem von Partnerschaften mit führenden globalen Unternehmen wie Microsoft, Palantir, Dataiku und AWS entwickelt. Unit8 wurde von Microsoft als Partner des Jahres in der Schweiz in der Kategorie Daten & KI ausgezeichnet. Unit8 war auch einer der ersten zertifizierten Partner von Palantir in der EMEA-Region.Das Unternehmen ist auch für seine Pro-Bono-Aktivitäten und seine Beiträge für die Open-Source-Community bekannt. Unit8 wird von Tausenden von Nutzern von Darts anerkannt, einer Open-Source-Bibliothek für Zeitreihenprognosen, die vom Unit8-Entwicklungsteam entwickelt und weltweit von der Data-Science-Community unterstützt wird.Unit8 hat den Hauptsitz in Lausanne (Schweiz) und verfügt über Niederlassungen in Zürich, Bern, Krakau und Breslau (Polen). Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 110 Datenexperten.Das Management von Unit8 und Sagard NewGen teilen die Ambition, ein führendes europäisches Daten-, Analyse- und KI-Beratungsunternehmen aufzubauen, indem sie die starken technischen Fähigkeiten des Unit8-Teams, die herausragenden Leistungen und die Erfolgsbilanz des Unternehmens auf dem schnell wachsenden Daten-, Analyse- und KI-Markt nutzen.Sagard NewGen unterstützt die Entwicklung von führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Es finanziert die Wachstumsstrategie profitabler europäischer Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu € 150 Mio. durch Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die Unternehmen, in die sie investiert, teilen ihr Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit.Dr. Marcin Pietrzyk, CEO und Mitgründer von Unit8, sagt: «Nach fünf Jahren starken Wachstums freuen wir uns, Sagard NewGen als Partner für die neue Phase der Entwicklung von Unit8 zu begrüssen. Wir halten an unserer gemeinsamen Vision fest, ein führendes Daten-, Analytik- und KI-Unternehmen in Europa zu schaffen. Dabei werden wir die Skalierung des Unternehmens beschleunigen, indem wir unser Portfolio weiter strukturieren, die besten Talente anwerben und unser internationales Wachstum vorantreiben.» Michal Rachtan, CTO und Mitgründer, ergänzt: «Gleichzeitig werden wir das, was uns einzigartig macht, beibehalten - unsere DNA und unsere Unternehmenskultur - und die beste Qualität an Dienstleistungen liefern und uns unseren Kunden gegenüber konsequent verpflichten. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Mission mit Sagard NewGen weiterzuverfolgen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, Daten mit einer Mischung aus Data Science, Advanced Analytics und KI in Wert zu verwandeln.»Guillaume Lefebvre, Partner bei Sagard NewGen, sagt: «Wir sind sehr stolz darauf, mit dem hervorragenden Managementteam von Unit8 in dieser neuen Entwicklungsphase zusammenzuarbeiten. Sagard wird dem Unternehmen all seine Ressourcen zur Verfügung stellen und dabei unsere Expertise in der Unterstützung von Technologieunternehmen, unser umfassendes Ökosystem im Bereich KI/ML und unser starkes kommerzielles Netzwerk nutzen, um das organische Wachstum von Unit8 auf internationaler Ebene zu fördern. Agnés Huyghues Despointes, Partnerin bei Sagard NewGen ergänzt: «Wir freuen uns darauf, das Unternehmen aktiv zu unterstützen und mit Dr. Marcin Pietrzyk, Michal Rachtan und ihrem Managementteam zusammenzuarbeiten.»Über Unit8 Unit8 wurde 2017 von Dr. Marcin Pietrzyk und Michal Rachtan gegründet und ist ein führendes Schweizer Daten- und Analyseberatungsunternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, Daten mit einer Mischung aus Data Science, Analytik und KI in Wert zu verwandeln. Unit8 agiert an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft, um seine Kunden bei jedem Schritt ihrer Daten- und KI-Reise zu begleiten, indem es End-to-End-Services anbietet. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen von der Financial Times als «Fastest Growing Firm» in der Schweiz ausgezeichnet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne und Niederlassungen in Zürich, Bern, Krakau und Breslau (Polen) beschäftigt derzeit über 110 Datenexperten und arbeitet mit einigen der renommiertesten globalen Anbieter wie Palantir, Microsoft und AWS zusammen.Unit8 hat bis heute mehr als 125 Daten- und KI-Projekte durchgeführt und sein Kundenportfolio besteht aus internationalen Blue-Chip-Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen (z. B. Daimler, Firmenich, Merck und andere).Weitere Informationen: https://unit8.com/Über Sagard NewGen Sagard NewGen unterstützt die Entwicklung von führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Wir finanzieren die Wachstumsstrategie profitabler europäischer Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 150 Millionen Euro durch Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die Unternehmen, in die wir investieren, teilen unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit.Sagard NewGen ist ein Mitglied der internationalen Sagard-Plattform mit einem verwalteten Vermögen von 14 Mrd. USD, die Kapital, Kultur und Netzwerk kombiniert, um Unternehmen wachsen zu lassen und den strategischen und finanziellen Erfolg zu fördern. Als solches bietet Sagard NewGen Managementteams maßgeschneiderte Unterstützung und ein Ökosystem mit hohem Mehrwert und internationaler Reichweite durch Sagards Präsenz in Paris, London, Montreal, Toronto, New York, San Francisco und Singapur. Weitere Informationen: https://newgen.sagard.eu/en/An der Transaktion beteiligte ParteienPressekontakte:Rent a PR, Brigitte Kaps- mail@rentapr.ch - +41 79 289 20 42Havas Paris, Mael Evin - mael.evin@havas.com, +33 6 44 12 14 91Frankreich und Europa:Schweiz: Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers, Marie-Héléne Hancock -marie-helene.hancock@konsulenten.ch, +41 22 340 28 45: Dr Marcin Pietrzyk, Michal Rachtan: Guillaume Lefebvre, Agnés Huyghues Despointes, Jan Kinsky, Martin KlotzCorporate Finance Berater: Houlihan Lokey (Malte Abrams, Sara Napolitano, Camille Gay, Christie Adams)Rechtsberater: NKF (Philip Spoerlé, Andrea Giger, Katalin Siklosi, Julia Tolstova)Steuerberater: Deloitte (Reto Gerber, Sabrina Herren, Arber Gashi)Unternehmensanwälte: Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont) and Walder Wyss (Stefan Knobloch, Dario Galli)Steueranwälte: Paul Hastings (Allard de Waal, Alban Castarede) and Walder Wyss (Maurus Winzap, Janine Corti)Finanzierungsanwälte: Walder Wyss (Lukas Wyss)Recht, Steuern, Soziale BDD: Walder Wyss (Stefan Knobloch, Maurus Winzap, Dario Galli, Janine Corti)Strategische BDD: Kearney (Jérôme Souied, Hadi Benkirane, Sven Garrels, Tim Biermann, Luc Lepage, Luca Serratore)Finanzielle BDD: PwC (Philippe Serzec, Mathieu Gravier)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1963779/Dr_Marcin_Pietrzyk_and_Michal_Rachtan.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1963780/Unit8_and_Sagard_NewGen_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/unit8-das-am-schnellsten-wachsende-ki-unternehmen-der-schweiz-begrusst-sagard-newgen-als-investor-um-seine-nachsten-wachstumsphasen-zu-beschleunigen-301697439.htmlOriginal-Content von: Unit8 / Sagard NewGen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167212/5389460