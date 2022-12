Vaduz (ots) -Alle Jahre wieder steigt in diesen Tagen die Vorfreude auf Weihnachten und ein gemeinsames Fest mit Freunden und Familie. Doch für Menschen, die unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Magersucht leiden und nicht selten auch für ihre Angehörigen, ist die dunkle Jahreszeit ganz im Gegenteil oft besonders herausfordernd. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO leben inzwischen 2,5 % der Weltbevölkerung mit sogenannten psychischen Störungen, Tendenz insbesondere in den westlichen Industrieländern stark steigend. Einige davon können mit psychologischer oder psychiatrischer Hilfe behandelt werden. Die meisten betroffenen Menschen werden jedoch nicht wirksam medizinisch versorgt. Es fehlt an Geld, geeigneten Einrichtungen, Forschung und Medikamenten - mehr als 6 Billionen US-Dollar wird das die Weltwirtschaft bis 2030 wohl kosten. Das wäre dann mehr als die kumulierten Kosten für Krebserkrankungen, Diabetes und chronische Atemwegserkrankungen zusammen.Jeder Beitrag zähltWie also diese Herausforderung stemmen und vor allem: wie finanzieren? Natürlich arbeiten Organisationen wie die WHO und die Vereinten Nationen, die die Sicherstellung von mentaler Gesundheit (https://www.willbe-invest.de/de-de/willbe/blog/bloguebersicht/2022/mental-health-gesundheit-und-wohlergehen-foerdern) übrigens als einen wichtigen Baustein ihrer globalen Nachhaltigkeitsziele ansehen, an entsprechenden Programmen zur (finanziellen) Förderung psychischer Gesundheit. Aber schonmal darüber nachgedacht, dass auch jeder und jede einzelne mithelfen könnte? Zum Beispiel indem das eigene Geld nicht nur aufs Sparkonto gelegt, sondern ein Teil davon am Kapitalmarkt und damit in Unternehmen investiert wird, die durch Forschung oder Herstellung von Medikamenten an einer besseren Versorgung psychisch erkrankter Menschen mitarbeiten?Diese Möglichkeit bietet etwa die digitale Vermögensverwaltung wiLLBe (http://www.willbe-invest.de). Sie macht den Einstieg in die Welt der Wertpapieranlage mit Wirkung denkbar einfach - ohne Fachwissen und mit wenigen Klicks kann es losgehen. Kundinnen und Kunden können schon ab 2.000 Euro und zu 0,49% p.a. in sieben ausgewählte Themen investieren, die sich aus den siebzehn Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ableiten: saubere Energie, Gesundheit und Medizin, nachhaltiges Leben und Arbeiten, Bildung und Chancengleichheit, Klima- und Umweltschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und sauberes Wasser.Die erfahrenen Geldanlage-Profis der Liechtensteinischen Landesbank (LLB), die hinter wiLLBe steht, übernehmen den Rest und suchen die dazu passenden Unternehmen aus. Anders als bei "Robo Advisors", die über ETFs bestimmte Märkte abdecken, baut das 30-köpfige Team je nach Risikobereitschaft und Investitionsziel des Kunden ein entsprechendes Portfolio aus ausgewählten Aktien und Anleihen. In der App ist jederzeit ersichtlich, wie das individuelle Portfolio finanziell dasteht und hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien wie globalem Temperaturanstieg, CO2-Emission und Energieverbrauch abschneidet.Wer also mit seinem Geld einen Beitrag zu mentaler Gesundheit leisten will, der kann jetzt starten und findet dann bei sich im Portfolio aktuell Unternehmen wie die Siegfried Holding AG, die Medikamente gegen Depressionen und bipolare Störungen herstellt oder auch das dänische Unternehmen Chr. Hansen, ein weltweit führender Produzent von Enzymen und Probiotika.Gut zu wissen: Ein Teil der mit wiLLBe erwirtschafteten Rendite kann freiwillig direkt aus der App heraus an ausgewählte gemeinnützige Organisationen gespendet und der eigene Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt somit noch erhöht werden.Über wiLLBewiLLBe ist eine digitale Vermögensverwaltungsplattform für Investments mit Impact. Mit der wiLLBe-App können Anlegerinnen und Anleger bereits ab 2.000 Euro einfach und zielgerichtet in sieben Anlagethemen investieren, die sich nach den siebzehn UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung richten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Investments den grösstmöglichen Impact haben und zu einer nachhaltigeren Welt beitragen, ohne dabei auf Rendite zu verzichten. Anlegerinnen und Anleger profitieren von der einzigartigen Kombination aus einem der schweizweit führenden Asset-Management-Teams, 160 Jahren Bankingerfahrung der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) als Herausgeberin von wiLLBe und neuester Technologie - und das zu günstigen Konditionen. Die App kann auf der Website www.willbe-invest.de,im App Store (iOS) (https://apps.apple.com/us/app/willbe-invest/id1571486523)und im Google Play Store (Android) (https://apps.apple.com/us/app/willbe-invest/id1571486523) kostenlos heruntergeladen werden. Mehr Informationen: www.willbe-invest.de.Über die LLBDie Liechtensteinische Landesbank (LLB) mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, gehört seit Jahren zu den sichersten und den am besten kapitalisierten Universalbanken der Welt und mit einem Aa2-Depositen-Rating der Agentur Moody's zur Topliga der Finanzinstitute in Liechtenstein, der Schweiz und weltweit. Mit ihrer 160-jährigen Geschichte ist die LLB die traditionsreichste Bank in Liechtenstein.