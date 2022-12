EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Einsatz der Softwareplattform CrystalBridge vereinfacht den Prozess und bietet mehr Geschwindigkeit und Sicherheit.

vereinfacht den Prozess und bietet mehr Geschwindigkeit und Sicherheit. Gemeinschaftsprojekt mit Partner delaware bestätigt erfolgreichen Ausbau des Partnergeschäfts.

Auftragsvolumen des digitalen Transformationsprojekts: rund 1,6 Mio. Euro. Heidelberg, 8. Dezember 2022 - SNP migriert die SAP-Systeme eine der größten Brauereigruppen der Welt in Zusammenarbeit mit dem Partner delaware in die Cloud. Aufgrund der enormen Datenbankgröße von insgesamt rund 48 Terabyte wird das auf sechs Monate begrenzte digitale Transformationsprojekt über SNPs Near-Zero-Downtime-Ansatz umgesetzt. Technologische Grundlage der Migration bildet CrystalBridge - The Data Transformation Platform, um die Prozesse zu vereinfachen, die Geschwindigkeit zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem strategischen Partner delaware gewonnen und bestätigt den Erfolg der SNP-Partnerstrategie. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 1,6 Millionen Euro. Gregor Stöckler, COO von SNP, kommentiert: "Unser Partnergeschäft ist ein Schlüsselbereich unserer Wachstumsstrategie. Mit dessen Ausbau steigern wir unsere internationale Reichweite und können noch mehr Unternehmen bei ihren Datentransformationsprozessen begleiten. In den ersten neun Monaten 2022 haben wir die Umsätze aus unserem Partnergeschäft um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern können. Dieses dynamische Wachstum werden wir fortsetzen." Im Rahmen des im September 2022 gestarteten Projekts werden die Systeme sowohl in Europa als auch in den USA und Kanada migriert. Mit der Erfahrung und dem Know-how von SNP und der international parallelen Umsetzung ist ein reibungsloser Umzug in die Cloud gesichert. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potential ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data-Excellence Plattform CrystalBridge und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 1.800 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 167 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow Director lnvestor Relations Telefon: +49 6221 6425-637 E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

