Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmarktteilnehmer sind in einer abwartenden Haltung, so die Analysten der Helaba.Daran werde sich im Vorfeld der Notenbanksitzungen in der kommenden Woche wohl wenig ändern. Einerseits würden sich bis dahin Vertreter der Notenbanken mit Äußerungen zurückhalten (die EZB-Chefin Lagarde spreche heute letztmalig vor der Ratssitzung), andererseits stünden zunächst keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an. Erst morgen könnten die Erzeugerpreise in den USA für etwas Marktbewegung sorgen, denn sie würden eine Indikation für die Inflationszahlen im November liefern. In den letzten Tagen hätten die Zinserhöhungserwartungen etwas zugenommen, obwohl die Inflationserwartungen nicht weiter gestiegen seien. Sie würden auf hohem Niveau konsolidieren. ...

