Corporate News Deutsche Payment A1M SE bietet mit PayThisLater Lösung für Buy Now, Pay Later an Berlin, 08. Dezember 2022 - Deutsche Payment A1M SE bietet mit PayThisLater seit dem 01. Dezember 2022 eine Lösung für Buy Now, Pay Later (BNPL) an. Mit der White-Label-Lösung in Kooperation mit ACI Worldwide können Geschäftskunden (Händler), ihren Kund:innen Kauf auf Rechnung, Ratenkauf und Mietkauf anbieten. Geschäftskunden benötigen dafür nur eine einzige Integration. Dies verringert Integrationskosten und erfordert keine separaten Verträge mit jedem einzelnen BNPL-Anbieter. Aktuell besteht bereits Zugang zu mehr als 70 BNPL-Anbietern, deren Zahl bis Ende 2023 auf über 220 steigen soll. Allgemein prägt BNPL zunehmend den weltweiten und europäischen Zahlungsmethodenmix. Laut Prognosen von Statista werden BNPL-Zahlungen bis 2023 um 39% zunehmen.1 Dabei nutzen vor allem jüngere Konsument:innen BNPL. So sind 47% der Generation Z und 40% der Millennials eher gewillt, Käufe zu tätigen, wenn BNPL als Zahlungsmethode angeboten wird.1 Insbesondere in Europa erfreut sich BNPL zunehmender Beliebtheit. Der Global Payments Report der FIS prognostiziert für Europa die höchsten Wachstumsraten für BNPL weltweit. In Deutschland war BNPL 2021 bereits die zweithäufigste Zahlungsmethode (20% der Zahlungen) im e-Commerce-Bereich.2 "Nach PayThisWay stellt PayThisLater eine weitere Zahlungsmethode dar, die Customer Experience und Journey optimieren. Davon profitieren einerseits unsere Geschäftskunden und andererseits steht dies in perfektem Einklang mit unserer Vision, allen Konsument:innen Zugang zu komfortablen digitalen Zahlungsmethoden, die einen positiv wahrgenommenen Touchpoint darstellen, zu ermöglichen", kommentiert Alexander Herbst, CEO der Deutsche Payment, die Einführung von PayThisLater. 1 Statista (2021). Share of Digital Buyers Using Buy Now, Pay Later Services in the United States between 2021 and 2025, by Generation. 2FIS (2022). The Global Payments Report. Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations) Telefon: +49 (0)30 652121346 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die Customer Experience auswirken - online, mobil und am Point of Sale - sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, Unternehmen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, innovative und kostenoptimierte Payment-Lösungen, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden, zur Verfügung zu stellen. Bei unseren Lösungen und unserer Beratung legen wir besonderen Wert auf Kundenorientierung und positive Kundenerfahrungen. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

