Luxuriöse Seitwärtsrenditen mit Hermès

Der französische Luxusgüterkonzerns Hermès wurde 1837 von Thierry Hermès in Paris gegründet und ist auch heute noch zu mehr als zwei Dritteln in Familienbesitz; nur knapp ein Viertel der Aktien (FR0000052292) befinden sich im Streubesitz. Das Produktportfolio umfasst Lederwaren (45 Prozent der Umsätze), Fashion für Damen und Herren sowie Accessoires (25 Prozent); außerdem Parfums, Uhren und Schmuck, Heimtextilien und Geschirr. 58 Prozent der Umsätze (und 65 Prozent des EBIT) werden in Asien generiert; Europa steht für 24 (18) Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 161,8 Mrd. Euro ladet Hermès im CAC40 auf Platz 3 hinter LVMH und L"Oréal und vor TotalEnergies und Sanofi. Anleger, die 9 Prozent unter dem Allzeithoch und angesichts des chinesischen Covid-Schlingerkurses noch Respekt vor einem Direktinvestment haben, greifen zum Zertifikat.

Discount-Strategien mit 11 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DW52PV8 bietet bei einem Preis von 134,39 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) einen Puffer von 10,9 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 1.450 Euro errechnet sich eine Rendite von 10,61 Euro oder 14,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 16.6.23 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (September)

Mehr Puffer gibt"s beim Discounter der SG mit der ISIN DE000SN7SSD5: Das Produkt mit dem Cap bei 1.400 Euro bringt beim Preis von 1.293,57 Euro ganze 14 Prozent Sicherheit; der maximale Gewinn beläuft sich auf 106,64 Euro, wenn die Aktie am 15.9.23 mindestens 1.400 Euro kostet. Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 10,5 Prozent p.a. Effektivrendite (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (ISIN DE000DW664F2) zahlt einen Kupon von 15,1 Prozent p.a.; durch den Einstieg über pari beträgt die effektive Renditechance 10,5 Prozent p.a. Sie wird realisiert, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag (15.12.23) zumindest auf dem Basispreis von 1.450 Euro notiert (Puffer 4 Prozent). Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Luxus hat sich bislang als Corona-krisenfest und inflationsresistent erwiesen - entsprechend ambitioniert sind die Aktien bewertet. Mit den Discountern gelingt die defensive Positionierung mit Puffer (und die Erwerbsvorbereitung bei Kursschwäche), bei der Aktienanleihe steht zudem die kontinuierliche Einkommenserzielung im Fokus.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hermès-Aktien oder von Anlageprodukten auf Hermès-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de