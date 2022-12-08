BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 39 (50) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 77 (75) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 210 (190) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 49 (44) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 69 (75) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 350 (330) EUR - 'OVERWEIGHT' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 26 (25) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HERMES AUF 1220 (1234) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 690 (735) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 800 (820) EUR - 'BUY'GOLDMAN BEVORZUGT SSAB BEI EUROPÄISCHEN STAHLWERTEN, ERDEMIR RUNTER AUF 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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