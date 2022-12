Die Boston Consulting Group (BCG), eine weltweit tätige Unternehmensberatung und führender Berater der Schifffahrtindustrie im Bereich Dekarbonisierung, und das American Bureau of Shipping (ABS), ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungsdiensten für Schifffahrt- und Offshore-Unternehmen und -Anlagen, haben heute eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der die Unternehmen ihre technischen und beraterischen Kompetenzen in der Schifffahrt- und Offshore-Branche vereinen, um gemeinsam die Dekarbonisierungsbemühungen ihrer Kunden zu unterstützen.

(Left to Right) ABS Chairman, President and CEO Christopher J. Wiernicki and Peter Jameson, Partner and Global Lead for Climate and Sustainability in BCG's Infrastructure, Transport and Cities practice, sign MOU to provide joint support to clients' decarbonization journeys. (Photo: Business Wire)

ABS verfügt über einschlägiges Wissen und Erfahrung in der Schifffahrt- und Offshore-Branche, weitreichende Einblicke in die regulatorische Landschaft des dynamischen Sektors und ein globales Netzwerk von Nachhaltigkeitszentren.

BCG bietet strategische Perspektive, Änderungsmanagement und Übergangsplanung an, die zusammen einen einzigartigen durchgehenden Plan bereitstellen, um in den Genuss der zukünftigen Vorteile in der Schifffahrt- und Offshore-Wertschöpfungskette zu kommen.

Peter Jameson, Partner und Globaler Leiter für Klima und Nachhaltigkeit in der Praxis von BCG für Infrastruktur, Transport und Städte, sagte: "Die hohe Ungewissheit in Bezug auf Regulierung, Technologie und neue Märkte macht es erforderlich, dass alle Akteure in der Schifffahrt-Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Trotz Ungewissheit eine mutige Führungsposition einzunehmen, wird Pionierunternehmen einen Vorteil verschaffen und ein nachhaltiges Geschäft für Follower erzeugen."

Christopher J. Wiernicki, Chairman, President und CEO von ABS, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns, zwei globale und in der Branche geschätzte Marken zusammenzubringen, um der Schifffahrtindustrie, Regierungen, Chartergesellschaften, Lieferanten, Werften und Schiffeigentümern dabei zu helfen, sich mit den Herausforderungen und Chancen der Dekarbonisierung auseinanderzusetzen. ABS ist dafür geschaffen, im Sweetspot von Sicherheit, Technologie und Regeln zu agieren, während BCG darauf ausgelegt ist, im Sweetspot von Strategie, Transformation und Änderungsmanagement zu handeln. Durch das Zusammenführen dieser Kompetenzen wird ein einzigartiges Angebot erzeugt, das es der Branche erleichtern wird, über den Lebenszyklus der sauberen Energiewende hinweg und in einer sich verändernden Welt auf sichere Art Wert freizuschalten, Risiken zu managen und Gelegenheiten zu nutzen. Erfolg ist ein Teamsport und gemeinsam werden ABS und BCG einen Unterschied bewirken."

Die neue gemeinsame Initiative wird Kunden dabei helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, indem sie Vermögensinhaber in ihren Bemühungen unterstützen, realisierbare Optionen für operative und technische Verbesserung zu erkunden. Des Weiteren werden Beratungsdienste im Zusammenhang mit Strategien zur Kohlenstoffreduktion, Technologien zur Kohlenstoffbindung und der Übernahme von alternativen und kohlenstoffarmen Kraftstoffen unterstützt.

Das BCG/ABS-Angebot richtet sich ferner an jene, die die Chancen der Bewegung zu Netto-Null erschließen möchten. Dazu gehören alle Unternehmen, die zur kohlenstoffarmen Wertschöpfungskette für Offshore-Branchen beitragen, darunter Erzeuger erneuerbarer Energie, Entwickler kohlenstoffarmer Flotten und Unterwasserspeicher.

Die Boston Consulting Group geht mit Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft und Gesellschaft in Partnerschaft, um ihre drängendsten Herausforderungen anzugehen und ihre größten Chancen wahrzunehmen. Die BCG war zum Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahr 1963 Pionier der Geschäftsstrategie. Heute arbeiten wir eng mit Kunden zusammen und verfolgen dabei einen transformativen Ansatz, von dem alle Stakeholder profitieren, insofern als wir Organisationen dazu befähigen zu wachsen, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil aufzubauen und positive gesellschaftliche Auswirkungen herbeizuführen.

Unsere vielfältigen, globalen Teams bringen einschlägiges Branchenwissen und funktionelle Fachkenntnisse sowie eine Reihe von Perspektiven ein, die den Status quo in Frage stellen und Veränderung entfachen. BCG liefert Lösungen durch hochmoderne Unternehmensberatung, Technologie und Planung sowie unternehmerische und digitale Projekte. Wir arbeiten in einem einzigartig kooperativen Modell in unserer Firma und auf allen Ebenen der Kunden-Organisation, das von dem Ziel beflügelt ist, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen und sie in die Lage zu versetzen, die Welt in eine bessere Zukunft zu führen.

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungs- und technischen Beratungsdiensten für die Schifffahrt- und Offshore-Branche, setzt Standards für Sicherheit und Spitzenleistungen bei der Konzeption und Konstruktion. Mit einem Hauptaugenmerk auf die sichere und praktische Umsetzung fortschrittlicher Technologien und digitaler Lösungen arbeitet ABS bei der Entwicklung akkurater und kosteneffizienter Konformität, optimierter Leistung und betrieblicher Effizienz für Schifffahrt- und Offshore-Anlagen mit Branchenvertretern und Kunden zusammen.

