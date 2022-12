EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG PUMA beruft Maria Valdes als Chief Product Officer in den Vorstand Herzogenaurach, Deutschland, 8. Dezember 2022 - Das Sportunternehmen PUMA beruft Maria Valdes (38) ab 1. Januar 2023 als Chief Product Officer in den Vorstand. In ihrer neuen Rolle wird Maria, die derzeit als General Manager Sportstyle die größte Business Unit des Unternehmens leitet, für die Business Units Sportstyle, Motorsport, Teamsport, Running/Training, Basketball und Accessoires verantwortlich sein. Die kreative Strategie der Marke und der Go-to-Market-Prozess des Unternehmens werden ebenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. "Als General Manager Sportstyle hat Maria ihre starke Produktkenntnis, eine großartige Serviceorientierung gegenüber unseren Handelspartnern und eine tiefgehende Kenntnis unserer Zielgruppe unter Beweis gestellt", sagte Arne Freundt, Chief Executive Officer von PUMA. "Ich bin überzeugt, dass ihre positive Energie und ihr unablässiges Bestreben, Dinge voranzutreiben, sie zur idealen Kandidatin für diese Rolle machen." Maria kam 2010 zu PUMA und arbeitete als Senior Head of Product Line Management Footwear. 2019 übernahm sie die Rolle des General Manager Sportstyle. Davor war sie bei L'Oréal und Inditex im Marketing und im Produktmanagement tätig. Ab 1. Januar 2023 besteht der Vorstand der PUMA SE aus vier Mitgliedern einschließlich Arne Freundt (CEO), Hubert Hinterseher (Chief Financial Officer) und Anne-Laure Descours (Chief Sourcing Officer). Medienkontakt: Kerstin Neuber - Corporate Communications - PUMA - +49 9132 81 2984 - kerstin.neuber@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.puma.com

