Wenn nicht noch was Entscheidendes passiert, kann man diese Börsenwoche zumindest an der Wall Street wohl langsam abhaken. Der S&P 500 verbuchte gestern den fünften Handelstag in Folge Verluste, was weiterhin eng damit zusammenhängt, dass die Anleger die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Amerika immer höher taxieren. Unter dem Strich ...

