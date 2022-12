Die Ballard-Power-Aktie (WKN:A0RENB) ist seit Beginn der Woche um knapp -15% auf 7,45 CA$ abgesackt. Obwohl die Brennstoffzellen des Unternehmens in Bezug auf Leistungsdichte und Lebensdauer immer besser werden, sehen die Anleger derzeit keine Anzeichen für ein Wachstum der Einnahmen. Hinzu kommen weitere Gründe, warum man ein Wasserstoff-Investment nicht vor 2024/25 in Betracht ziehen muss. Ballard Power Systems mit Sitz in Burnaby bei Vancouver, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...