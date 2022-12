Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Runde an Zentralbankentscheidungen - in den USA und der Eurozone gibt es in der kommenden Woche Zinsentscheidungen - wirft ihre Schatten voraus und so sind jüngst die Zinserhöhungsängste wieder in den Vordergrund gerückt, so die Analysten der Helaba.Zumindest an den Aktienmärkten habe dies Spuren hinterlassen, auch wenn die Sorgen wegen der chinesischen Wirtschaftsentwicklung hier ebenfalls eine Rolle spielen würden. Der Rentenmarkt scheine derweil den Blick in die Ferne zu richten. Unverändert würden die Akteure insbesondere in den USA auf ein Zinstop und sinkende Leitzinsen spätestens ab Herbst 2023 spekulieren. ...

