Volkswagen hat in China den Bau des neuen MEB-Werks in Anhui abgeschlossen und dort das erste Vorserienfahrzeug gebaut. Die Serienproduktion im Werk Anhui, das laut chinesischen Medien über eine Jahreskapazität von 350.000 Elektroautos verfügt, soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen. Die Fertigstellung des neuen E-Auto-Werks erfolgte gut eineinhalb Jahre nach dem Baubeginn. Kürzlich erklärte ...

