Apple (WKN: 865985) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) verbinden nicht unbedingt die Kernmärkte. Jedoch ist der iKonzern rund um den Globus aktiv, was gewisse Überschneidungen ermöglicht. Oder auch die Option bereithält, dass sich diese zwei Konzerne in die Quere kommen. So geschehen jüngst. Mercadolibre attackiert im brasilianischen Markt Apple. Sehen wir uns im Folgenden einmal an, was der Anlass ist. Mercadolibre: Auf Konfrontationskurs mit Apple Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...