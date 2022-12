Bei der BASF-Aktie (WKN: BASF11) steht das Szenario eines Gasmangels noch immer im Raum. Auch Foolishe Investoren preisen das als Worst-Case ein. Theoretisch, so die gängige These, könnte es zu einem Stopp bei der Produktion kommen, was natürlich den Chemiekonzern überproportional belasten würde. Der CFO des DAX-Chemiekonzerns hat sich nun gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX und dpa geäußert und unter anderem klargestellt: Es gebe derzeit keinen Gasmangel. Nein, sondern eine Gaspreiskrise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...