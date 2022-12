Top-Aktien, die noch immer zu günstig sind? Ehrlich gesagt denke ich sofort an zwei Namen: PayPal (WKN: A14R7U) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP). Beide besitzen ein Ökosystem, ein intaktes Geschäftsmodell und zumindest in ihren Kernmärkten führende Namen. Trotzdem kommen die Aktien einfach nicht aus dem Quark. Das kann eine Chance für Foolishe Investoren sein. Sehen wir uns das daher einmal ein wenig näher an, um ein Gespür für die langfristig orientierte Chance zu bekommen. Oder auch für den Preis, ...

