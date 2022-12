Die Bildung und das Platzen von Blasen sind so alt wie der Finanzmarkt selbst. Schließlich werden diese durch universelle menschliche Emotionen wie Gier und Angst verursacht. Die berühmte Tulpenblase platzte bereits im Jahr 1637. Zwischenzeitlich war eine Tulpenzwiebel so viel wert wie ein Haus in Amsterdam. Schauen wir auf weitere Hypes, ihre Gemeinsamkeiten und was wir als Anleger daraus lernen können. Ein Rückblick auf diverse Hypes Ab Mitte der 1990er-Jahre eroberte das Internet unsere Welt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...