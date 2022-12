Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist weiterhin nicht in Form. Foolishe Investoren dürften wissen, dass es an mehreren Fronten brodelt. In den Restaurants gibt es derzeit eigentlich kaum Wachstum. Trotz weiterer Absatzquellen auch im Einzelhandel nicht. Trotz eines guten, innovativen Produkts reicht das kaum für das Erfüllen der Investitionsthese. Leider ist der Turnaround nicht einfach. Beyond Meat ist dazu verpflichtet, ein starkes Absatzwachstum hinzulegen. Im Vergleich zu anderen Lebensmittelkonzernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...