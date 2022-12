Höhepunkte:

- Um Primobius' kommerzielle Aktivitäten zu beschleunigen, hat Neometals die Eigentümerschaft von 50:50 an seiner Lithiumionenbatterie-Recycling-IP ("Recycling IP") mit der SMS group GmbH formalisiert; und

- Primobius hat außerdem eine exklusive, vollständige Geschäftslizenz für die Recycling-IP erhalten, die die vorherige eingeschränkte Bewertungslizenz ersetzt und somit die zahlreichen Geschäftsmodelle des Unternehmens unterstützt.

Der aufstrebende Produzent nachhaltiger Batteriematerialien, Neometals Ltd (ASX: NMT & AIM: NMT) ("Neometals" oder "das Unternehmen"), gibt bekannt dass die SMS group GmbH ("SMS group") eine bedingungsfreie 50-prozentige Beteiligung an Neometals' Batterierecycling-IP-Holdinggesellschaft, ACN 630 589 507 Pty Ltd ("ACN 630"), erhält. ACN 630 hat außerdem Primobius eine exklusive Lizenz für die Phase der kommerziellen Aktivitäten seiner Batterierecyclingtechnologie gewährt ("Geschäftslizenz"). Die Geschäftslizenz ersetzt die vorherige Lizenz über die Phase der Bewertungsaktivitäten, die 2020 gewährt wurde (weitere Einzelheiten zu den ursprünglichen Vereinbarungen von Primobius finden Sie in der ASX-Meldung mit dem Titel "Neometals und SMS Group bilden Joint Venture hinsichtlich Recycling von Lithium-Ionen-Batterien" vom 3. August 2020). Diese Vereinbarungen wurden zusammen mit einer überarbeiteten Aktionärsvereinbarung für die Primobius GmbH ("Primobius") ("überarbeitete Primobius-Aktionärsvereinbarung") getroffen, die einen breitgefächerten Anwendungsbereich von Primobius' Geschäften widerspiegelt.

Primobius wurde ursprünglich 2020 gegründet, um die Lithiumionenbatterie-("LIB")-Recyclinganlagen zu bauen und zu betreiben. Neometals besaß durch sein vollständiges Tochterunternehmen ACN 630 100% der Batterierecyclingtechnologie ("Recycling IP") und gewährte Primobius eine eingeschränkte Lizenz zur Durchführung von Bewertungsaktivitäten. Der kommerzielle Erfolg von Primobius zeigt sich im kommerziellen Recyclingbetrieb in Hilchenbach, Deutschland, und darin, dass Partnerschafts-, kommerzielle Lizenz- und potenzielle Lieferverträge eingegangen wurden. Ein Paradebeispiel für den Erfolg des Partnerschafts-, Liefer- und Lizenzmodells war Primobius' Durchführung eines Kooperationsvertrags mit LICULAR GmbH ("LICULAR"), einer vollständigen Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz AG ("Mercedes-Benz") (weitere Einzelheiten dazu finden Sie in Neometals' ASX-Meldung mit dem Titel "Neometals Ltd: Primobius unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Mercedes-Benz" vom 13. Mai 2022).

Gemäß der überarbeiteten Primobius-Aktionärsvereinbarung wird Primobius weiterhin die technische und wirtschaftliche Bewertung der Recycling-IP von ACN 630 in überarbeitetem Umfang durchführen. Diese Bewertungsaktivitäten umfassen einen neuen "Ende-zu-Ende"-LIB-Recyclingtest zu Demonstrationszwecken für Kunden, mit dem im Dezember 2022 begonnen werden soll ("Demonstrationstest für Kunden" oder "CDT"), sowie die Lieferung einer Studie über die Entwicklungskosten einer hydrometallurgischen Raffinerie in kommerziellem Rahmen ("Hub ECS"). Der CDT geht den Zielen für das erste Halbjahr 2023 voran, bei denen es um die Durchführung der Mercedes-Benz Spoke- und Hub-Liefervereinbarungen, die Hub ECS sowie einer Stelco Spoke-Liefervereinbarung geht. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der ASX-Meldung mit dem Titel "Neometals Ltd.: Betriebs-Update zu Primobius" vom 25. November 2022.

Chris Reed, Neometals' Managing Director, sagte dazu:

"Die Formalisierung der Technologie-Eigentümerschaft mit SMS und die Gewährung der vollständigen Geschäftslizenz vervollständigen die ursprünglichen Vereinbarungen der Partner während der Bewertungsphase des Primobius JV. Dadurch werden die vollständige Verbindung und das Engagement der Partner eingeläutet, um den Übergang des Unternehmens zu einem führenden, unabhängigen Lieferanten für Lithiumionenbatterie-Recyclinglösungen für die weltweite E-Fahrzeuge-Lieferkette zu beschleunigen. Wir sind stolz auf die Fortschritte der Teams von Neometals und SMS und freuen uns auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Neometals verpflichtet mehr Mitarbeiter für Primobius' Geschäfte und das Management in Deutschland, um Primobius' Übergang zu einem autonomen, weltweiten Recyclinggeschäft zu unterstützen."

About Neometals Ltd

Neometals ist ein aufstrebender Produzent nachhaltiger Batteriematerialien. Das Unternehmen hat eine Reihe von Verarbeitungstechnologien für grüne Batteriematerialien entwickelt, durch die die Abhängigkeit vom traditionellen Bergbau und herkömmlichen Verarbeitungstechniken verringert wird und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt werden.

Neometals' drei Hauptgeschäfte bei Batteriematerialien, die unten aufgeführt sind, kommerzialisieren diese unternehmenseigenen, kostengünstigen und kohlenstoffarmen Verarbeitungstechnologien:

- LiLithiumionenbatterie ("LIB") Recycling (50 %-Eigenkapitalbeteiligung) - Herstellung von Nickel, Kobalt und Lithium aus Produktionsschrott und ausgedienten LIBs im Rahmen eines Joint Ventures mit dem weltweit führenden Anlagenbauer SMS group. Das Primobius-Gemeinschaftsunternehmen betreibt einen kommerziellen Entsorgungsdienst in seinem 10-Tonnen-Shredder 'Spoke' in Deutschland und ist der Recycling-Technologiepartner von Mercedes Benz. Die Investitionsentscheidung für den ersten operativen Betrieb von Primobius mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag in Zusammenarbeit mit Stelco in Kanada wird im Septemberquartal 2023 getroffen.

- Vanadium Recovery (Beteiligung von 50%) - zur Produktion von hochreinem Vanadiumpentoxid über die Verarbeitung eines stahlproduzierenden Nebenprodukts ("Schlacke"). Abschluss von Bewertungsstudien bei einem 300.000 tpa umfassenden Betrieb in Pori, Finland, der von einem zehnjährigen Schlacke-Liefervertrag mit dem führenden skandinavischen Stahlproduzenten SSAB untermauert wird. Entscheidung über ein 50:50-Joint-Venture mit Critical Metals wird im Dezember 2022 erwartet und die Projektinvestitionsentscheidung wird im Juni 2023 erwartet. MOU mit H2Green Steel über bis zu 4 Mio. Tonnen Schlacke untermauert einen potenziellen zweiten Betrieb in Boden, Schweden; und

- Lithium Chemicals (Beteiligung von 35%) - zur Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Festgestein-Ausgangsmaterialien mit dem patentierten ELi-Elektrolyseverfahren von RAM (70% NMT, 30% Mineral Resource Ltd). Ko-Finanzierung der Pilotanlage und der Bewertungsstudien auf einem 20.000 tpa umfassenden Betrieb in Estarreja mit Portugals größtem Chemieproduzenten, Bondalti Chemicals S.A. Entscheidung über 50:50-Joint-Venture mit Bondalti wird im März 2023 erwartet.

