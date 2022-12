- Dante Genomics nutzt die 1health.io-Plattform, um seine Markteinführungsstrategie zu beschleunigen und die Verfügbarkeit in allen 50 Bundesstaaten mit Hilfe der 1health-Online-Rezeptdienste zu erweitern -

NEW YORK, New YorkInc., einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, zusammen, um deren Kunden in den Vereinigten Staaten bei der Einführung ihres Gesamtgenom-Sequenzierungstests mit Online-Verschreibungsdiensten zu unterstützen.



Dante Genomics ist ein globales Unternehmen für genomische Informationen, das seinen Kunden klare, verständliche medizinische Berichte auf der Grundlage der Sequenzierung des gesamten Genoms liefert. Sobald eine Person ihr gesamtes Genom durch Dante sequenziert hat, hat sie Zugang zu mehr als 90 klinischen und Wellness-Berichten. Diese Berichte werden mit einem Mausklick innerhalb von Minuten erstellt, ohne dass ein erneuter Test erforderlich ist. Für diese Kunden wird auch eine genetische Beratung angeboten. Die Idee ist, schnelle und genaue genomische Informationen in die Gesundheitsversorgung zu integrieren, um bei Bedarf eine stärker personalisierte Medizin bereitzustellen.

Dante Genomics rationalisiert komplexe Verschreibungsabläufe durch die Integration mit der 1health-Plattform, die Zugang zu einem Netzwerk unabhängiger Ärzte bietet, damit Benutzer ein Rezept für die Bestellung ihres Tests erhalten, indem sie bei der Auftragserfassung ein paar Fragen beantworten und bei Bedarf klinische Unterlagen hochladen, um eine Genehmigung und ein Rezept zu erhalten. Über das Online-Portal von 1health können Verbraucher überall in den Vereinigten Staaten ein Rezept für einen Gesamtgenom-Sequenzierungstest erhalten, der ihnen die Gesundheitsdaten liefert, die sie benötigen, um ihre Gesundheit zu verstehen und informierte und proaktive Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen, sei es zur Vorbeugung oder zur Behandlung von Symptomen.

"Personalisierte Medizin braucht personalisierte Daten, und das gesamte Genom ist die am meisten personalisierten Daten, die einem Individuum zur Verfügung stehen, um bessere Gesundheitsentscheidungen zu treffen", so Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics. "Wir sagen gern: ‚Sequenzieren Sie Ihre Daten einmal, fragen Sie sie ein Leben lang ab.' In Zusammenarbeit mit 1health können wir nun unseren Kunden in den USA die vom Arzt bestellte Gesamtgenomsequenzierung mit verständlichen, klinischen Berichten anbieten, die innerhalb weniger Minuten zur Verfügung stehen."

"Die Mission von 1health ist es, fortschrittliche diagnostische Tests im Gesundheitswesen zugänglicher und erschwinglicher zu machen", erklärt Mehdi Maghsoodnia, Chief Executive Officer von 1health. "Mit Dante Genomics auf der 1health-Plattform stehen Klinikern einige der fortschrittlichsten genomischen Tests zur Verfügung, die eine personalisierte Präzisionsversorgung für ihre Patienten ermöglichen."

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin zu ermöglichen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine firmeneigene Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie firmeneigene Verfahren, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.

Über 1health.io

1health treibt Innovationen im Gesundheitswesen voran, indem wir unsere Laborpartner befähigen, moderne diagnostische Tests im Gesundheitswesen zugänglicher, erschwinglicher und einfacher zu machen. 1health bietet Laboratorien eine moderne, sichere und einfach zu bedienende Softwareplattform, die es ihnen erleichtert, neue Testprodukte auf den Markt zu bringen, neue klinische Kunden zu gewinnen und sich auf dem wachsenden Markt für Heimtests und Online-Handel zu behaupten. Das Ergebnis sind engere und vertrauensvollere Beziehungen zwischen den Labors und ihren Kunden, bessere Ergebnisse für die Verbraucher und letztlich mehr gerettete Leben.

