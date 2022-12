Hannover (www.anleihencheck.de) - Wir schätzen das spanische EUR-Benchmarksegment auch durch die neue Gesetzgebung im internationalen Bereich als gut positioniert ein, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Der spanische Bankenmarkt sei als solide zu bezeichnen, auch wenn kommende Belastungen das Bild etwas eintrüben würden. Der Immobilienmarkt habe keine Überhitzungen wie in 2005 bis 2008 oder übertriebene Preissteigerungen wie in anderen europäischen Ländern gesehen. Damit sollte die Assetqualität in den Cover Pools spanischer Emittenten gewisse Puffer gegen Konjunktur- oder Immobilienabschwünge aufweisen. Gleichwohl würden die Analysten der NORD/LB nach den rückläufigen Emissionsvolumina in den letzten Jahren eine verstärkte Emissionstätigkeit spanischer Emittenten erwarten und sähen im kommenden Jahr 2023 eine positive Net Supply in Höhe von EUR 2,25 Mrd. bei moderaten Spreadausweiungstendenzen. Das spanische ESG-Segment biete durchaus Aufholpotenzial gegenüber anderen Jurisdiktionen und die Analysten der NORD/LB würden in diesem Bereich verstärkte Emissionstätigkeit spanischer Kreditinstitute erwarten. (Ausgabe 38 vom 07.12.2022) (08.12.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...