Frankfurt (www.anleihencheck.de) - James ("Jim") Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank of Saint Louis, ist der Meinung, bei den vorliegenden Daten zum Konjunkturverlauf könnten die Leitzinsen in den USA noch in den Bereich 5% bis eventuell 7% steigen, um genügend Druck auszuüben, dass die hartnäckige Inflation wieder fällt, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...