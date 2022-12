Bereits seit einer ganzen Weile gibt es in den USA Klagen rund um das Medikament Zantac. Nach Ansicht der Kläger soll dieses wohl für die Entstehung von Krebs verantwortlich sein. Zumindest in einem Bundesstaat werden die Streitigkeiten aber nicht vor Gericht ausgetragen werden.Dem schob eine Richterin in Florida jüngst einen Riegel vor. Für Robin Rosenberg sind die bisher vorgelegten Klagen wissenschaftlich nicht fundiert und so wurden sie in ihrer Gänze zurückgewiesen. Es handelt sich um annähernd 2.000 Fälle, in denen Schadenersatz von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...