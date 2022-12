Die Aktie von sdm ist schon allein deshalb eine Rarität, weil sie zu den ganz wenigen Papieren aus dem berüchtigten Neuemissionsjahrgang 2021 zählt, die eine positive Performance seit dem IPO vorzuweisen haben. Inklusive Dividende beträgt das Kursplus des Sicherheitsdienstleisters immerhin knapp 15 Prozent gegenüber dem Anfang November 2021 festgelegten Ausgabepreis von 3,50 Euro. Was boersengefluester.de ... The post sdm: Microcap mit großer Community appeared first on Boersengefluester.

