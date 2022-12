NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 820 auf 800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Luxusgüter-Unternehmen dürften auch im vierten Quartal stark abgeschnitten haben, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die für 2023 erwartete Verlangsamung des Volumenwachstums sollte durch eine starke Preissetzungsmacht abgefedert werden. Sie erhöhte ihre Sektor-Wachstumsprognosen für 2022 von 11 auf 15 Prozent und für 2023 von 6 auf 7 Prozent. Ihre bevorzugten Branchenwerte sind Richemont, LVMH und Burberry./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000121014

