Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Unter dem Motto "Styles für deine Auszeit" stellt Sylvie Meis bei ALDI Nord und ALDI SÜD ab dem 19. Dezember ihre neue Kollektion vor. Im Fokus stehen in der winterlichen Kollektion kuschelige Stoffe und moderne Designs zum Original ALDI Preis.Bereits zum fünften Mal stellt Sylvie Meis eine Kollektion bei ALDI vor. Von Dessous über Hausanzüge und Bademäntel, bis hin zu Pyjamas: Die Kollektion bietet alles, was Frauen für ihre Rundum-Wohlfühl-Zeit brauchen. "Ich liebe schöne Pyjamas und freue mich jeden Abend darauf, nach Hause zu kommen und meine Lieblingsteile anzuziehen", sagt Sylvie. "Dieses Gefühl möchte ich auch anderen Frauen mit meiner neuen ALDI-Kollektion schenken - insbesondere in der kalten Jahreszeit."Die Kollektion zum Wohlfühlen ist ab dem 19.12. exklusiv bei ALDI erhältlich:- Pyjama in verschiedenen Farben (XS bis XL) für 14,99 Euro- Hausanzug in verschiedenen Farben (XS-XL) für 22,99 Euro- Bademantel in verschiedenen Farben (S-XL) für 17,99 Euro- BHs in den Größen 75 (A bis B), 80 (B bis C), 85 (B bis C), 90 (C bis D) und 95D für 12,99 Euro- Slips (XS-XL) in verschiedenen Farben für 9,99 Euro